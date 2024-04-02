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Полузащитник «Ростова» рассказал об ожиданиях от матча с «Химками» на Кубок России

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящего выездного матча второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России с подмосковными «Химками».

«С «Химками», думаю, будет интересный футбол. Ожидания? Сыграть лучше и пройти соперника, борьба в Кубке продолжается», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

«Ростов» и «Химки» встретятся 2 апреля на подмосковной «Арене Химки» в матче второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф Кубка России, игра начнётся в 20:00 мск. Хозяева поля в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов также на своём стадионе переиграли «Краснодар» со счётом 2:0. «Ростов» в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) уступил по сумме двух матчей ЦСКА (1:1, 0:2).