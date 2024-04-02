Никита Чернов: «Краснодар» всё ещё в чемпионской гонке РПЛ, как и «Спартак»

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге по итогам 22-го тура.

«Кто сейчас ближе всего к чемпионству в РПЛ? Не знаю. Наверное, те команды, которые на данный момент находятся на первом и втором местах. Но и у других есть шансы. Считаю ли я, что «Краснодар» всё ещё в чемпионской гонке? Думаю, да, как и мы», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

По завершении 22-го тура РПЛ «Краснодар» находится в турнирной таблице на втором месте, набрав 40 очков после 21 матча. Отставание чёрно-зелёных от лидирующего петербургского «Зенита» составляет одно очко.

Московский «Спартак» набрал в 21 матче Российской Премьер-Лиги 32 очка и занимает шестое место, уступая «Зениту» восемь очков.