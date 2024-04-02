Защитник «Ростова» Вахания отреагировал на вопрос о сборной, за которую хотел бы выступать

Правый защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос о возможном выборе национальной команды. У российского футболиста есть грузинские корни по отцовской линии, что позволяет ему при желании попытаться сменить футбольное гражданство.

«В какой сборной хотел бы выступать? Я хочу сначала в «Ростове» хорошо играть, а потом уже подумаю. Пока нет определённости по поводу сборной», – передаёт слова Вахании Metaratings.ru.

23-летний правый защитник Илья Вахания является воспитанником клубной академии «Зенита», но не сыграл за взрослую команду сине-бело-голубых ни одного матча. В июле 2023 года футболист подписал контракт с «Ростовом» и в текущем сезоне сыграл за жёлто-синих в 23 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

На счету Вахании два матча за молодёжную сборную России с олимпийской сборной Египта в сентябре 2023 года.