Родриго не намерен уходить из «Реала», несмотря на возможную конкуренцию с Мбаппе — SER

Вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс не желает покидать «сливочных» грядущим летом, несмотря на вероятный приход в клуб нападающего Килиана Мбаппе, с которым ему придётся конкурировать за место в атаке. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, Родриго не рассматривает вариант с переходом в другой клуб, невзирая на то что интерес к нему проявляют такие гранды английского футбола, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Подчёркивается, что бразильский футболист видит в подписании Мбаппе проявление высоких амбиций мадридского клуба, а не попытку поставить его в условия серьёзной конкуренции.

Напомним, в нынешнем сезоне Родриго принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.