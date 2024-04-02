Клопп: Де Дзерби проделывает невероятную работу в «Брайтоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу возглавляющего «Брайтон» Роберто Де Дзерби.

«Я буду наблюдать за ним и в дальнейшем! Я очень уважаю то, что он делает. Невероятно и то, что Роберто уже сделал. «Брайтон» потерял Алексиса Мак Аллистера и Мойсеса Кайседо, у них много травм, но он объединяет такую команду. Зная, что «чайки» потеряли нескольких важных игроков, понимаешь, какую чертовски хорошую работу он выполняет. Это настоящее безумие», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября 2022 года. После 29 туров нынешнего сезона чемпионата Англии «чайки» набрали 42 очка и на текущий момент располагаются на девятой строчке. Также «Брайтон» вылетел из Лиги Европы в 1/8 финала этого турнира, проиграв «Роме» с общим счётом 0:5.