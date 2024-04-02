Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» и «Тоттенхэм» готовы предложить «Ньюкаслу» £ 100 млн за покупку Исака — The Sun

«Арсенал» и «Тоттенхэм» готовы предложить «Ньюкаслу» £ 100 млн за покупку Исака — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

«Ньюкасл» готовится к тому, что грядущим летом «Арсенал» и «Тоттенхэм» предложат сумму в размере £ 100 млн (€ 117 млн) за подписание 24-летнего нападающего «сорок» Александера Исака. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау не хочет, чтобы шведский футболист уходил из команды. Однако продажа Исака может стать необходимостью из-за того, что «сороки» с трудом соблюдают текущие правила финансового фэйр-плей. Особенно актуальным этот вопрос станет в случае, если «Ньюкасл» не квалифицируется в еврокубки на следующий сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне Исак принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
В «Ньюкасле» заявили, что могут продать одну из звёзд клуба из-за финансовых правил АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android