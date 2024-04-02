«Арсенал» и «Тоттенхэм» готовы предложить «Ньюкаслу» £ 100 млн за покупку Исака — The Sun

«Ньюкасл» готовится к тому, что грядущим летом «Арсенал» и «Тоттенхэм» предложат сумму в размере £ 100 млн (€ 117 млн) за подписание 24-летнего нападающего «сорок» Александера Исака. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау не хочет, чтобы шведский футболист уходил из команды. Однако продажа Исака может стать необходимостью из-за того, что «сороки» с трудом соблюдают текущие правила финансового фэйр-плей. Особенно актуальным этот вопрос станет в случае, если «Ньюкасл» не квалифицируется в еврокубки на следующий сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне Исак принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.