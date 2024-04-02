Александр Мостовой: в первом матче со «Спартаком» «Зенит» может сыграть в удовольствие

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о первом матче полуфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом». Игра состоится завтра, 3 апреля.

«Я вообще забыл про матч «Спартака» с «Зенитом». Исходя из формата Кубка России, многие забывают, кто и с кем играет. Что касается самой игры, то для меня небольшой фаворит — «Зенит». Но мы же понимаем, что после завтрашнего матча никто не вылетит, потому что в Петербурге будет вторая игра. «Зенит», имея в запасе игру в Питере, может в первом матче со «Спартаком» сыграть в удовольствие», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч начнётся в 20:30 мск.