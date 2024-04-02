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Титов: Промес для «Спартака» был как полкоманды. Второго такого нет

Титов: Промес для «Спартака» был как полкоманды. Второго такого нет
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о нидерландском нападающем красно-белых Квинсе Промесе.

«В хоккее говорят, что вратарь – это полкоманды. Вот Промес – полкоманды для «Спартака». Не знаю, что там сейчас происходит, не могу сказать, будет он дальше играть или нет. Учитывая, что ему уже не выплачивают зарплату, здесь, как мне кажется, вопрос уже закрывается потихоньку. Это печально. Таких футболистов, как Промес, можно по пальцам пересчитать. Не знаю, что у него произошло в голове, но, к сожалению, такая ситуация, что мы, скорее всего, потеряли его для «Спартака». Второго такого нет», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента. «Спартак» после 21 тура Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с московским «Динамо» на выезде 7 апреля. Встречу примет стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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