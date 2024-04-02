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Нигматуллин объяснил отсутствие побед у «Локомотива» в весенней части cезона

Нигматуллин объяснил отсутствие побед у «Локомотива» в весенней части cезона
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин объяснил отсутствие побед у железнодорожников в весенней части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Сейчас проходит смена лидеров, а какие-то игроки выпадают. Отрадно, что «Локомотив» использует своих воспитанников. Надеюсь, победы придут. Команда неважно въехала в рестарт сезона. Но нельзя сказать, что «Локомотив» выглядит из рук вон плохо.

Чтобы бороться за самые высокие места, в команде должен быть симбиоз воспитанников и игроков очень высокого уровня, которые будут доминировать в РПЛ. У «Локомотива» такого нет. Есть игроки высокого уровня, но чего-то не хватает, чтобы показывать игру высокого уровня стабильно и постоянно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после возобновления нынешнего сезона «Локомотив» проиграл «Динамо» (1:2) и сыграл вничью с «Сочи» (2:2) и «Краснодаром» (1:1).

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