Тео Бонгонда: в игре с «Зенитом» «Спартак» сделает всё, чтобы победить

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России (Путь РПЛ) с «Зенитом».

«Атмосфера в команде хорошая, каждый из нас упорно работает. Каждый из нас хочет победить. В игре с «Зенитом» сделаем всё, чтобы победить. Это футбол, всё возможно», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Он начнётся в 16:00 по московскому времени.