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«Аякс» отстранил от работы генерального директора из-за подозрений в инсайдерской торговле

«Аякс» отстранил от работы генерального директора из-за подозрений в инсайдерской торговле
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Генеральный директор и председатель правления амстердамского «Аякса» Алекс Крус отстранён от работы из-за подозрений в инсайдерской торговле. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Сообщается, что решение об отстранении было принято после того, как клуб установил, что Крус приобрёл более 17 тысяч акций «Аякса» за неделю до вступления в должность генерального директора. Наблюдательный совет «Аякса» пришёл к выводу, что Алекс, скорее всего, занимался инсайдерской торговлей. В установлении этого факта амстердамцам помогла независимая юридическая компания.

Крус получил должность в «Аяксе» в августе прошлого года, но к исполнению рабочих обязанностей приступил только 15 марта. Нового специалиста на его место искать амстердамский клуб пока не планирует.

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