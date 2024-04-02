Егор Титов назвал футболиста «Спартака», который может заменить Промеса

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов назвал футболиста красно-белых, который может заменить нападающего команды Квинси Промеса.

«Мне очень нравится Зиньковский. Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время в лице Зиньковского Промеса. Он и забивает, и отдаёт. Хотелось бы, чтоб ещё и были помощники, те же Соболев, Угальде», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента. «Спартак» после 21 тура Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с московским «Динамо» на выезде 7 апреля. Встречу примет стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».