Агент Николсона прокомментировал новость, что в «Спартаке» не рассчитывают на форварда

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы ямайского нападающего Шамара Николсона, прокомментировал новость, что в «Спартаке» не рассчитывают на форварда после возвращения из аренды в «Клермоне».

«Не знаю ничего об информации, что «Спартак» не собирается оставлять Шамара. Это разговоры в СМИ… С клубом всё понятно — у нас всегда были отличные отношения. В любом случае это может стать темой для обсуждения только после окончания сезона. У Шамара, как вы знаете, ещё два года в «Спартаке», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Николсон провёл 22 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Соглашение Шамара со «Спартаком» рассчитано до конца сезона-2025/2026.