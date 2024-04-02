Нападающий «Урала» Влут пожелал всего наилучшего форварду «Спартака» Промесу

Нидерландский футболист екатеринбургского «Урала» Рай Влут пожелал всего наилучшего своему соотечественнику нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу.

«Конечно, я слышал о ситуации с Квинси Промесом. Но я не знаю многого об этом процессе. Я желаю ему всего наилучшего. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Влута ТАСС.

Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента. «Спартак» после 21 тура Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с московским «Динамо» на выезде 7 апреля. Встречу примет стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».