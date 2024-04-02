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Холанд рассказал, как уход за деревом бонсай помог «Сити» добиться успеха в прошлом сезоне

Холанд рассказал, как уход за деревом бонсай помог «Сити» добиться успеха в прошлом сезоне
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В минувшем сезоне нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд принёс на тренировочную базу «горожан» миниатюрное дерево (бонсай) для того, чтобы ухаживать за ним и получать от него энергию.

«Бонсай — это руки и ноги. Он немного похож на своего владельца. Я вроде как несу за него ответственность. Нужно дать ему то, что он хочет, накормить его. Ему нужен правильный свет. Мы получаем энергию от дерева бонсай. Мы вытягиваем из него энергию, вдыхая её всем телом. Это приносит нам удачу», — сказал Холанд в документальном фильме о минувшем сезоне «Манчестер Сити».

Подчёркивается, что со временем за данным деревом стали ухаживать и остальные футболисты «горожан».

Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии.

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