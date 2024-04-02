Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павлюченко: согласился бы провести всю карьеру в «Спартаке» вместо перехода в «Тоттенхэм»

Павлюченко: согласился бы провести всю карьеру в «Спартаке» вместо перехода в «Тоттенхэм»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что согласился бы провести всю карьеру в московском «Спартаке» вместо переезда в лондонский «Тоттенхэм».

— Если бы у тебя вот сейчас была возможность не уезжать в «Тоттенхэм» и всю карьеру провести в «Спартаке», ты бы согласился?
— Да, 100%. Если бы я не уехал, где бы я остался? Наверное, в «Спартаке». Но я три раза отказывался от подписания контракта, не соглашался, — сказал Павлюченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За этот период он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 10 результативными передачами. Павлюченко завершил профессиональную карьеру осенью 2022 года.

Материалы по теме
Экс-форвард сборной России Павлюченко: «Ламборгини» — полное говно, я вам клянусь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android