Павлюченко: согласился бы провести всю карьеру в «Спартаке» вместо перехода в «Тоттенхэм»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что согласился бы провести всю карьеру в московском «Спартаке» вместо переезда в лондонский «Тоттенхэм».

— Если бы у тебя вот сейчас была возможность не уезжать в «Тоттенхэм» и всю карьеру провести в «Спартаке», ты бы согласился?

— Да, 100%. Если бы я не уехал, где бы я остался? Наверное, в «Спартаке». Но я три раза отказывался от подписания контракта, не соглашался, — сказал Павлюченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За этот период он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 10 результативными передачами. Павлюченко завершил профессиональную карьеру осенью 2022 года.