Дьяков: «Зенит» играет не ахти — «Спартак» должен рвать и метать при своих болельщиках

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о предстоящем противостоянии «Зенита» и «Спартака» в Кубке России. Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля.

«Кубок России — чуть другой турнир и сейчас проходит не в том привычном формате, который мы привыкли видеть. Думаю, что для «Спартака» матч с «Зенитом» будет более важным, так как играют на домашнем стадионе и есть шанс зацепиться за трофей. Ведь сейчас у «Спартака» в чемпионате шансов нет.

Плюс у «Спартака» неудачная серия из трёх матчей без побед и без забитых мячей. Поэтому дома при своих болельщиках «Спартак» должен рвать и метать, но получится это или нет — другой вопрос. Ведь «Спартак» будет играть с «Зенитом», который является лучшей командой в России. Но «Зенит» также не показывает того футбола и результата, которого ждут. После рестарта чемпионата «Зенит» пока не ахти», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.