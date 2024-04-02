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Дьяков: «Зенит» играет не ахти — «Спартак» должен рвать и метать при своих болельщиках

Дьяков: «Зенит» играет не ахти — «Спартак» должен рвать и метать при своих болельщиках
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о предстоящем противостоянии «Зенита» и «Спартака» в Кубке России. Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля.

«Кубок России — чуть другой турнир и сейчас проходит не в том привычном формате, который мы привыкли видеть. Думаю, что для «Спартака» матч с «Зенитом» будет более важным, так как играют на домашнем стадионе и есть шанс зацепиться за трофей. Ведь сейчас у «Спартака» в чемпионате шансов нет.

Плюс у «Спартака» неудачная серия из трёх матчей без побед и без забитых мячей. Поэтому дома при своих болельщиках «Спартак» должен рвать и метать, но получится это или нет — другой вопрос. Ведь «Спартак» будет играть с «Зенитом», который является лучшей командой в России. Но «Зенит» также не показывает того футбола и результата, которого ждут. После рестарта чемпионата «Зенит» пока не ахти», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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