Карпукас — о дебюте за «Локомотив»: это было очень тяжёлое время для клуба

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас вспомнил о своём дебюте за первую команду железнодорожников.

«Это было очень тяжёлое время для «Локомотива», у нас очень многое не получалось в то время. И то идеальный шанс для молодого игрока попасть наверх, когда у команды что-то не идёт. Ты получаешь шанс, и главное им воспользоваться. Так, как у меня и получилось. Меня взяли в основу после матча молодёжки, я месяц потренировался, и получился мой дебют», — сказал Карпукас в эфире программы «Футбол России» на телеканале Россия 24.

Напомним, 21-летний Карпукас является воспитанником академии московского «Локомотива». За основной состав железнодорожников Артём дебютировал в 2022 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее соглашения игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карпукаса в € 6 млн.