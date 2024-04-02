«Решали вопросы по-мужски». Карпукас — о жизни в интернате «Локомотива»

Футболист московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился воспоминаниями о жизни в интернате железнодорожников.

«Первое время мне было, конечно, очень тяжело. Я понимал, что рядом со мной нет мамы и папы, которые могли бы мне подсказать. У нас был мужской коллектив, мы в принципе решали вопросы по-мужски. В плане того, что кто-то кому-то напихать может. Не скажу, что дедовщина была прям такой явной, но за счёт неё мы понимали, что хорошо, а что плохо. За счёт мужского коллектива и пошло, наверное, это взросление.

Тут есть и плюсы, и минусы, что я попал в интернат. У меня было расписание, мне не нужно было думать, что делать в этот день. Глаза открывал и знал, что мне надо делать. За меня всё продумывали», — сказал Карпукас в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».