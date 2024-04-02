Тренер «Кубани» Евсеев: у меня везде сложная работа, а думаете, Галактионову легко сейчас?

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев ответил на вопрос, считает ли он работу в кубанском клубе самой сложной в своей карьере.

«У меня везде сложная работа. Вы думаете, что в разных лигах какие-то разные условия? Посмотрите, сколько очков сейчас у «Локомотива» после возобновления сезона — два. Мы тоже набрали всего два очка после паузы. Как думаете, Галактионову сложно? Позвоню Лоськову и спрошу, сложно ли им», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, 48-летний специалист возглавил «Кубань» в минувшем сентябре. В нынешнем сезоне кубанский клуб выступает в Мелбет Первой лиге. После 24 туров этого соревнования подопечные Евсеева набрали 22 очка и занимают 17-е место, находясь в зоне вылета. «Кубань» отделяют три очка от спасительной 15-й строчки.

В следующем туре «Кубань» сыграет с «Черноморцем». Матч состоится 7 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.