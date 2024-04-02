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Ни один клуб РПЛ не обращался в ЭСК РФС по итогам 22-го тура

Ни один клуб РПЛ не обращался в ЭСК РФС по итогам 22-го тура
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Ни один клуб РПЛ не стал обращаться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного сюза (ЭСК РФС) по итогам 22-го тура РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, после 21 матча Российской Премьер-Лиги первое место занимает санкт-петербургский «Зенит», набравший 41 очко. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 40 очков. На третьем месте находится московское «Динамо», набравшее 38 очков.

На текущий момент напрямую из чемпионата России вылетают «Сочи» (14 очков) и «Балтика» (17 очков). В зоне стыковых матчей находятся «Оренбург», набравший 20 очков и занимающий 14-е место, и «Урал», также заработавший 20 очков, но расположившийся на 13-й строчке.

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