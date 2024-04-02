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Нигматуллин: не хочется в очередной раз быть хейтером Абаскаля, мне его уже немного жалко!

Нигматуллин: не хочется в очередной раз быть хейтером Абаскаля, мне его уже немного жалко!
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о ситуации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который подвергается сильной критике. Экс-вратарь признался, что ему уже немного жалко испанского специалиста. В то же время Нигматуллин подчеркнул, что негатив в адрес Абаскаля оправдан, ведь «Спартак» не показывает тех игры и результатов, которых от него ждут.

«Не хочется в очередной раз быть хейтером Абаскаля. Мне его уже немного жалко! К сожалению, негатив в его сторону заслуженный, потому что он не показывает нужные результаты. Ему много чего не хватает, чтобы «Спартак» выглядел как команда-победитель. По-другому они выглядеть не могут. Вообще, работа в «Спартаке» сложна для любого тренера», – приводит слова Руслана Нигматуллина Metaratings.

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