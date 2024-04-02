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«Рома» представила новую форму, в которой сыграет в римском дерби с «Лацио»

«Рома» представила новую форму, в которой сыграет в римском дерби с «Лацио»
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«Рома» представила новый комплект игровой формы, разработанной к 25-летию победы в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (3:1) сезона-1999/2000. В этой форме «волки» сыграют с «орлами» во встрече 31-го тура Серии А нынешнего сезона, которая состоится 6 апреля.

Италия - Серия А . 31-й тур
06 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Пресс-служба «Ромы»

Фото: Пресс-служба «Ромы»

Фото: Пресс-служба «Ромы»

Напомним, матч «Рома» — «Лацио» пройдёт на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

После 30 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 52 очка и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Серии А «Лацио» заработал 46 очков и расположился на седьмой строчке.

В сезоне-1999/2000 чемпионом Италии стал «Лацио», набрав 72 очка в 34 турах. В том сезоне «волки» заработали 54 очка и расположились на шестой строчке.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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