Игрок «Ростова» Роналдо: Карпин — кумир в России

Бразильский футболист «Ростова» Роналдо заявил, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин является для него кумиром России. Также 23-летний игрок охарактеризовал человеческие и тренерские качества Валерия Карпина.

«Мой агент поговорил с людьми перед переходом. Я только с Карпиным пообщался, после чего принял решение. Сейчас я Карпина знаю больше как бывшего игрока, как человека. Это человек, который выиграл всё, что возможно. Это кумир в России. Он очень скромный человек, который очень хорошо ко мне относится.

На поле он мне даёт свободу и поддержку, потому что очень тяжело привлекать к новому футболу. Вообще, он очень поддерживает нас, когда мы на поле, когда мы играем. На тренировках, конечно, ругается, но это нормально. Это требования тренера», — приводит слова Роналдо Metaratings.

Напомним, Валерий Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России одновременно. В СМИ ходили слухи, что РФС хочет продлить контракт со специалистом в национальной команде.