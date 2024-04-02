Гвардиола рассказал о травмированных игроках «Сити» в преддверии матча с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии травмированных футболистов «горожан» в преддверии матча 31-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой», который состоится завтра, 3 апреля.

«Сыграют ли Уолкер, Стоунз и Эдерсон? Я так не думаю. Джон [Стоунз] — ещё может быть. У двух других нет шансов.

Если говорить об Аке, он травмирован, но надеюсь, что скоро вернётся. Я не знаю точных сроков восстановления. К следующим играм он не будет готов», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:15 по московскому времени.