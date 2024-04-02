Вахания: Кварацхелия — супертоп, сейчас в Грузии подобралось очень сильное поколение

Защитник «Ростова» Илья Вахания отреагировал на выход сборной Грузии на чемпионат Европы — 2024, а также поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Конечно, мы все были очень счастливы, что сборная Грузии отобралась на Евро. Это историческое событие. Шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы у Грузии есть, у них сейчас сильная сборная. Кварацхелия – супертоп. Сейчас в сборной подобралось очень сильное поколение, если смотреть по возрасту», – приводит слова Вахании Metaratings.

Напомним, к «Наполи» Хвича присоединился в 2022 году. В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «партенопейцев» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость 23-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.