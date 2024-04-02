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Лепёхин: нельзя сказать, что игра дома даст «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом»

Лепёхин: нельзя сказать, что игра дома даст «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом»
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком».

«Матчи между «Спартаком» и «Зенитом», как обычно, тяжело прогнозируются, и результат никто не может предсказать. В каких бы составах ни играли и в каких бы состояниях ни находились команды, эти матчи особенные и интересные. Может быть, не всегда зрелищные, но ненапряжённые.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Домашний стадион – индивидуальная вещь. Я считаю, что большинству футболистов без разницы, где играть. Дома или на выезде. Поэтому говорить, что домашний стадион даст какое-то глобальное преимущество – нельзя. Это было 30-40 лет назад, когда судейство было не очень адекватное. Тогда игра на домашнем стадионе влияла», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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