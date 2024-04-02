Лепёхин: нельзя сказать, что игра дома даст «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком».

«Матчи между «Спартаком» и «Зенитом», как обычно, тяжело прогнозируются, и результат никто не может предсказать. В каких бы составах ни играли и в каких бы состояниях ни находились команды, эти матчи особенные и интересные. Может быть, не всегда зрелищные, но ненапряжённые.

Домашний стадион – индивидуальная вещь. Я считаю, что большинству футболистов без разницы, где играть. Дома или на выезде. Поэтому говорить, что домашний стадион даст какое-то глобальное преимущество – нельзя. Это было 30-40 лет назад, когда судейство было не очень адекватное. Тогда игра на домашнем стадионе влияла», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.