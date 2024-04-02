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«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России
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Сегодня, 2 апреля, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «СКА-Хабаровск» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 17:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«СКА-Хабаровск»: Имамов, Мусалов, Кожемякин, Рукас, Покидышев, Подберёзкин, Коновалов, Петров, Симонян, Никитин, Гонгапшев.

«Динамо»: Шунин, Маричал, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Гагнидзе, Фомин, Гладышев, Грулёв, Смолов.

В последний раз команды играли друг с другом в июле прошлого года. Тогда в рамках товарищеской встречи победу со счётом 2:1 одержало московское «Динамо». В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые располагаются на третьей строчке. В активе команды Марцела Лички 38 набранных очков по результатам 21 матча.

«СКА-Хабаровск» в Мелбет Первой лиге занимает 10-е место. Подопечные Романа Шаронова набрали 31 очко в 24 матчах.

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