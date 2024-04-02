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Деменко поделился ожиданиями от матча Кубка России «Спартак» — «Зенит»

Деменко поделился ожиданиями от матча Кубка России «Спартак» — «Зенит»
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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

«Матч «Спартак» — «Зенит» — дерби, и поэтому команды на эту игру выпустят оптимальные составы. Мне кажется, что именно в этой игре «Спартак» сможет наконец-то забить. Может быть, потому что это кубковый матч и «Спартак» всё-таки создаёт моменты, другое дело — нет реализации.

Я считаю, что домашний стадион даст некое преимущество «Спартаку». Матч вызовет ажиотаж вокруг игры и болельщиков, которые будут поддерживать команду. Плюс одно дело, когда команда готовится к игре дома, а другое — когда ты едешь из другого города. Это влияет», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Он начнётся в 16:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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