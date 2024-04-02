«Семак решит, кому доверить место в воротах со «Спартаком». Малафеев — об ошибке Адамова

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев поделился мнением об ошибке вратаря сине-бело-голубых Дениса Адамова, которая привела к голу в ворота команды Сергея Семака в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«Думаю, Сергей Семак будет решать вопрос, кому доверить место в воротах в кубковом матче со «Спартаком», вместе со своим штабом. Примут во внимание такие факторы, как психологическая, физическая готовность, может, наличие микротравм. Вряд ли одна ошибка — повод для резких решений с последствиями. Хотя ошибка — грубая, с этим никто не спорит», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, в прошедшей встрече к голу нападающего самарцев Владислава Шитова привела ошибка при выносе мяча ногами, которая была совершена Денисом Адамовым.