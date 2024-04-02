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Игонин: «Спартак» к игре с «Зенитом» подходит не в лучшем состоянии

Игонин: «Спартак» к игре с «Зенитом» подходит не в лучшем состоянии
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и сине-бело-голубыми.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Характер игры «Спартак» — «Зенит» зависит от состояния команд. Но то, что происходит около и внутри «Спартака» — не очень хорошая история. Конечно, есть эмоциональная составляющая матча, которая, возможно, поможет сплотиться вокруг тренерских дел Абаскаля. Но мне кажется, что «Спартак» к матчу с «Зенитом» подходит не в лучшем состоянии. Поэтому «Спартак» будет выглядеть не так слаженно. Тут разговор не о результате, а об отношении к матчу.

В составе «Зенита» возможна большая ротация, и если выстроенная игра в прошлых сезонах позволяла команде досрочно становиться чемпионами, то сейчас её ждать не стоит. Поэтому «Зенит» в этой игре будет справляться со своими вопросами, насколько игроки ротации смогут показать общевыстроенный футбол команды.

Отсутствие Фернандеса сказывается на игре «Зенита» в атаке. Поэтому команды будут находиться в равных условиях и некое преимущество «Зенита» будет нивелироваться «Спартаком» за счёт домашнего стадиона. Я ожидаю, что активные болельщики «Спартака» появятся на трибунах и поддержат команду», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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