Игонин: «Спартак» к игре с «Зенитом» подходит не в лучшем состоянии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и сине-бело-голубыми.

«Характер игры «Спартак» — «Зенит» зависит от состояния команд. Но то, что происходит около и внутри «Спартака» — не очень хорошая история. Конечно, есть эмоциональная составляющая матча, которая, возможно, поможет сплотиться вокруг тренерских дел Абаскаля. Но мне кажется, что «Спартак» к матчу с «Зенитом» подходит не в лучшем состоянии. Поэтому «Спартак» будет выглядеть не так слаженно. Тут разговор не о результате, а об отношении к матчу.

В составе «Зенита» возможна большая ротация, и если выстроенная игра в прошлых сезонах позволяла команде досрочно становиться чемпионами, то сейчас её ждать не стоит. Поэтому «Зенит» в этой игре будет справляться со своими вопросами, насколько игроки ротации смогут показать общевыстроенный футбол команды.

Отсутствие Фернандеса сказывается на игре «Зенита» в атаке. Поэтому команды будут находиться в равных условиях и некое преимущество «Зенита» будет нивелироваться «Спартаком» за счёт домашнего стадиона. Я ожидаю, что активные болельщики «Спартака» появятся на трибунах и поддержат команду», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.