Глава Fight Nights Гаджиев объяснил, почему клуб поддержал бойкот канала «Крысева»

Глава медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему клуб поддержал бойкот канала «Крысева».

— Мы поддержали бойкот против конкретного паблика «Крысева». Почему нет? Я таким образом пытаюсь обратить внимание на паблик и на то, что не нужно быть такими однобокими.

— Повлияла ли какая-то конкретная ситуация на бойкот?

— Нет. Когда пошла эта волна, я задал вопрос своей медиаслужбе: «Про нас что-то пишет паблик «Крысева»? И есть какой-то толк?». Ответ: «Нет, не пишут и толка нет». Ну тогда нет смысла не поддерживать этот бойкот.

— Готовы ли идти на компромисс, чтобы урегулировать ситуацию?

— Всегда готовы идти на компромисс. Но зачем он нужен? Компромисс нужен тогда, когда одна из сторон что-то очень сильно потеряла. «Крысева» же сказал, что он не писал и не будет писать. У него ничего не изменится. А наши, как не писали, так и не будут писать. Мы таким образом показали своё отношение к этому, — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.