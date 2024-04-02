«Часы жалко». Сергей Овчинников рассказал, как разбил дорогой подарок от босса «Порту»

Бывший голкипер «Порту» и экс-тренер минского «Динамо» Сергей Овчинников поделился воспоминаниями о том, как разбил дорогие часы, полученные от президента португальского клуба при отъезде из страны.

«Где сейчас эти часы? Дома, но не работают. Сам в этом виноват. Когда тренировал минское «Динамо», в перерыве одного из матчей я со злости их разбил о пол. Причём понимал, что делаю. Просто футболисты видели эти дорогие часы, хотел их встряхнуть таким образом, чтобы на них это произвело впечатление. В итоге эффект оказался сильным, но мы всё равно проиграли. Часы было очень жалко», — приводит слова Овчинникова «КП Спорт».

Сергей Овчинников выступал за «Порту» с 2000 по 2002 год с перерывом на аренду в московском «Локомотиве». До этого он также играл за другие португальские команды — «Бенфику» и «Алверку». Овчинников возглавлял «Динамо» Минск с мая по ноябрь 2011 года.