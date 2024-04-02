Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Часы жалко». Сергей Овчинников рассказал, как разбил дорогой подарок от босса «Порту»

«Часы жалко». Сергей Овчинников рассказал, как разбил дорогой подарок от босса «Порту»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Порту» и экс-тренер минского «Динамо» Сергей Овчинников поделился воспоминаниями о том, как разбил дорогие часы, полученные от президента португальского клуба при отъезде из страны.

«Где сейчас эти часы? Дома, но не работают. Сам в этом виноват. Когда тренировал минское «Динамо», в перерыве одного из матчей я со злости их разбил о пол. Причём понимал, что делаю. Просто футболисты видели эти дорогие часы, хотел их встряхнуть таким образом, чтобы на них это произвело впечатление. В итоге эффект оказался сильным, но мы всё равно проиграли. Часы было очень жалко», — приводит слова Овчинникова «КП Спорт».

Сергей Овчинников выступал за «Порту» с 2000 по 2002 год с перерывом на аренду в московском «Локомотиве». До этого он также играл за другие португальские команды — «Бенфику» и «Алверку». Овчинников возглавлял «Динамо» Минск с мая по ноябрь 2011 года.

Материалы по теме
Сергей Овчинников объяснил, почему Игорь Акинфеев не станет тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android