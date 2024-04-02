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Сергей Овчинников — о Сёмине: тренер, ради которого футболисты играют в футбол

Сергей Овчинников — о Сёмине: тренер, ради которого футболисты играют в футбол
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Бывший голкипер московского «Локомотива» Сергей Овчинников поделился мнением об экс-тренере железнодорожников Юрии Сёмине.

«Есть тренеры, ради которых футболисты играют в футбол. Юрий Павлович — один из таких людей. Он может влюбить в себя футболиста, и этот футболист будет отдавать все. Плюс-минус, все тренеры одинаковые, за сто лет ничего не изменилось. Но Юрий Павлович мог создать коллектив единомышленников и каждого интегрировать в этот коллектив так, чтоб он работал с полной самоотдачей», — приводит слова Овчинникова «КП Спорт».

Сергей Овчинников выступал за «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина с 2002 по 2005 год. В данный момент бывший вратарь занимает должность начальника подготовки тренеров академии в Российском футбольном союзе (РФС).

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