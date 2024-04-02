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«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: хозяева сравняли счёт в матче

«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: хозяева сравняли счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «СКА-Хабаровск» и московским «Динамо». Команды играют на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 17:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Грулёв – 12'     1:1 Гонгапшев – 69'     1:2 Бальбуэна – 74'    

На 69-й минуте форвард «СКА-Хабаровск» Альбек Гонгапшев с передачи Андрея Никитина сравнял счёт.

В последний раз команды играли друг с другом в июле прошлого года. Тогда в рамках товарищеской встречи победу со счётом 2:1 одержало московское «Динамо».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые располагаются на третьей строчке. В активе команды Марцела Лички 38 набранных очков по результатам 21 матча. «СКА-Хабаровск» в Мелбет Первой лиге занимает 10-е место. Подопечные Романа Шаронова набрали 31 очко в 24 матчах.

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