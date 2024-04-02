Тренер «Динамо» Личка оценил победу над «СКА-Хабаровск» в 1/4 финала Кубка России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлениями от победы на командой «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Бело-голубые выиграли со счётом 2:1.

«Очень важная победа. Я очень рад. Не буду скрывать, что нам не было легко. Переход на искусственный газон — это всегда непросто. Рад, что пошёл дождь, мяч ходил быстрее. Потом ещё и сильный ветер, он уже мешал. Говорил, что будет тяжело. Хотелось бы сыграть «на ноль». Но соперник имел два-три момента», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Динамо» одержало победу благодаря голам нападающего Вячеслава Грулёва и капитана Фабиана Бальбуэны. В составе хабаровчан отличился Альбек Гонгапшев.