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Тренер «Динамо» Личка оценил победу над «СКА-Хабаровск» в 1/4 финала Кубка России

Тренер «Динамо» Личка оценил победу над «СКА-Хабаровск» в 1/4 финала Кубка России
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлениями от победы на командой «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Бело-голубые выиграли со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 17:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Грулёв – 12'     1:1 Гонгапшев – 69'     1:2 Бальбуэна – 74'    

«Очень важная победа. Я очень рад. Не буду скрывать, что нам не было легко. Переход на искусственный газон — это всегда непросто. Рад, что пошёл дождь, мяч ходил быстрее. Потом ещё и сильный ветер, он уже мешал. Говорил, что будет тяжело. Хотелось бы сыграть «на ноль». Но соперник имел два-три момента», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Динамо» одержало победу благодаря голам нападающего Вячеслава Грулёва и капитана Фабиана Бальбуэны. В составе хабаровчан отличился Альбек Гонгапшев.

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