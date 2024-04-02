Защитник «Ростова» Вахания назвал одноклубника Мохеби лучшим футболистом РПЛ

23-летний защитник «Ростова» Илья Вахания считает партнёра по команде, иранского нападающего Мохаммада Мохеби лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги.

«Лучший футболист РПЛ — Мохаммад Мохеби. Он очень техничный, быстрый, физически одарённый, умеет использовать это. А ещё сейчас он в потрясающей форме. С ним комфортно взаимодействовать. В плане языка тоже нет барьера. Он хорошо говорит по-английски, даже может сказать что-то по-русски», — приводит слова Вахании Metaratings.

В нынешнем сезоне Мохаммад Мохеби принял участие в 26 матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах, отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость иранского футболиста составляет € 2,5 млн.