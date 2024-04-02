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Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
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«Ювентус» — «Лацио»: стали известны стартовые составы на матч Кубка Италии

«Ювентус» — «Лацио»: стали известны стартовые составы на матч Кубка Италии
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Сегодня, 2 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Ювентус»: Перин, Гатти, Бремер, Данило, Камбьязо, Маккенни, Локателли, Рабьо, Костич, Влахович, Кьеза.

«Лацио»: Мандас, Романьоли, Габаррон, Хила, Марушич, Весино, Гендузи, Альберто, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

Напомним, последний раз команды встречались между собой 30 марта 2024 года в рамках матча 30-го тура Серии А, в котором римляне одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время матча забил защитник «Лацио» Адам Марушич с передачи полузащитника Маттео Гендузи.

Турнирная сетка Кубка Италии
Полная трансляция матчей Кубка Италии доступна в Okko.
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