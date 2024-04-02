«Мы попали на деньги». Тренер «Химок» Талалаев высказался о календаре Кубка России

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев перед матчем второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» раскритиковал руководство Мелбет Первой лиги и руководство Кубка из-за составленного расписания. Напомним, 30 марта подопечные Талалаева играли выездной матч с красноярским «Енисеем» (1:4) в рамках чемпионата.

«Спасибо большое руководителям лиги, руководителям Кубка за то, что организовали всё так интересно. Мы перед жеребьёвкой позвонили, попросили: если будем работать с клубом, у которого сложная логистика, можно перенести на один день, так как руководители ФНЛ нам уже до этого прислали календарь, мы купили билеты, заказали гостиницу на 31‑е число в Красноярск.

Прошла жеребьёвка, и нам говорят, что будем играть 2 апреля, а у нас всё заказано на 31‑е. Мало того, что мы попали на деньги. Ни лига, ни организаторы Кубка России, а клуб, у которого частный владелец, между прочим. Мы должны беречь и лелеять, потому что все за то, чтобы как можно больше людей несли частный капитал в российский футбол. После этого перенесли игру [Первой лиги] на день раньше, но поставили её на восемь утра.

Это ещё не самое большое кощунство руководителей ФНЛ, они взяли и послали нам туда делегатом человека, который всё это организовал, сначала забыл, что команда его лиги, которая платит взносы, на которые живёт лига, играет в Кубке, прислал чуть раньше, что мы играем 31‑го, потом перенёс на 30‑е на восемь утра, и после всего этого мы приехали туда, поиграли не очень удачно, перенесли тяжело», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты проходит матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Ростовом». Игра проводится на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой из Люберец. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма счёт 0:0.