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Химки — Ростов 0:0 пен. 6:7, результат матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России

«Ростов» обыграл «Химки» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Кубка России
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Завершился матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступал Алексей Сухой из Люберец. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости одержали победу в серии пенальти 0:0 (пен. 7:6) и вышли в полуфинал Пути регионов.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

Команды не сумели забить голов в основное время матча. «Ростов» превзошёл «Химки» по количеству ударов в створ — 7:5. Судьба путёвки в полуфинал Пути регионов решилась в серии послематчевых пенальти. В ней оказался сильнее «Ростов» — 7:6.

Напомним, в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА со счётом 0:2. В свою очередь, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов «Химки» выиграли у «Краснодара» со счётом 2:0.

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