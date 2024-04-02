Спортдир академии «Ариса» Ковальчук: Кокорин блистателен в маленьких клубах

Спортивный директор академии «Ариса» Никита Ковальчук поделился мыслями о российском нападающем клуба Александре Кокорине.

«Кокорин обречён своим огромным талантом. Из-за того, что он попал в то поколение российского футбола, когда тормоза были срезаны по деньгам и прочим факторам, с ним случилось то, что случилось. Но если проанализировать, то он блистателен в маленьких клубах.

Вспомним «Сочи». Там были крутейшие игроки, тот же Нобоа. И как Кокорин там был на шесть порядков выше! Потому что это маленький клуб, в городе было нечего делать. Чемпионат идёт зимой, что там делать? Несколько мест, где повеселиться, и всё! Заходишь в ресторан, а там половина города сидит.

Потом Кокорин уехал в «Спартак», а там ничего не получалось. Разве он не тянул уровень «Спартака»?! Камон!» — приводит слова Ковальчука «РБ Спорт».

Напомним, Кокорин является игроком «Фиорентины», выступающим за «Арис» Лимасол на правах аренды. В минувшем сезоне российский нападающий также играл в составе кипрского клуба. Ранее Александр выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2024 года. Всего за кипрский клуб Кокорин забил 21 гол в 55 встречах. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 900 тыс.