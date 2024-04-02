Стало известно, чем закончилось голосование в «Фенербахче» по вопросу снятия с чемпионата

Президент «Фенербахче» объявил, что они отложили решение о выходе из турецкой Суперлиги до следующего общего собрания, которое состоится через три месяца. «Фенербахче» доиграет нынешний сезон. Об этом сообщает портал Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее источник сообщил, что на домашнем стадионе клуба прошло общее собрание «Фенербахче» по вопросу снятия клуба с чемпионата Турции до окончания нынешнего сезона и перехода в другой чемпионат. На заседании присутствовали более 20 000 болельщиков клуба.

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» может сменить чемпионат из-за нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков команды в матче 30-го тура внутреннего первенства. Клуб рассматривает варианты с лигами Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.

После финального свистка матча 30-го тура Суперлиги футболисты «Фенербахче» бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. После этого началась драка, в которой принимали участие и игроки гостей.