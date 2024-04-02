«Абха» — «Аль-Наср»: Криштиану Роналду оформил дубль и отдал голевой пас к 33-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречаются «Абха» и «Аль-Наср». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости идёт 34-я минута матча, счёт 3:0 в пользу гостей.

Первые два мяча в составе «Аль-Насра» на свой счёт записал португальский нападающий Криштиану Роналду. Первый гол был забит на 12-й минуте игры, а второй — на 21-й. На 33-й минуте игрок сборной Португалии отдал голевой пас на сенегальца Садио Мане.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой. В матче, сыгранном в рамках 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии, была зафиксирована ничья — 2:2. В том матче 39-летний португалец также вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.