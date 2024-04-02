Вратарь «Химок» Митрюшкин прокомментировал свой будущий переход в «Локомотив»

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин прокомментировал информацию о своём переходе в московский «Локомотив» на правах свободного агента следующим летом.

«Если информация поступила, значит, всё правильно. Потом всё расскажу. Сейчас все мысли, чтобы с «Химками» закончить сезон и решить задачу», — передает слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, ранее стало известно, что голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин успешно прошёл медосмотр для «Локомотива». С лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ранее Митрюшкин играл за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также за московский «Спартак» и дубль красно-белых. Кроме того, вратарь был заигран за молодёжную и юношеские сборные России.