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Валерий Карпин: спросите у судьи, за что меня удалили

Валерий Карпин: спросите у судьи, за что меня удалили
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал своё удаление перед серией пенальти в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Сегодня, 2 апреля, южане встречались с подмосковными «Химками» и одержали победу в серии пенальти — 0:0 (пен. 7:6). Благодаря этой победе они прошли в полуфинал Пути регионов.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

— Мне нельзя говорить.

— За что вас удалили?

— Спросите у судьи, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Судья Алексей Сухой показал красные карточки главному тренеру ростовчан Валерию Карпину и одному из его помощников Виктору Онопко перед началом серии 11-метровых ударов. Они оба высказывали претензии арбитру.

Напомним, в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА со счётом 0:2.

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