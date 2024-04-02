Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Ростова» ответил, будет ли клуб обращаться в ЭСК из-за удаления Карпина

Спортдиректор «Ростова» ответил, будет ли клуб обращаться в ЭСК из-за удаления Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос, будет ли клуб обращаться в ЭСК из-за удаления главного тренера Валерия Карпина перед серией послематчевых пенальти в игре второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Химками». В качестве главного арбитра игры выступал Алексей Сухой из Люберец. Он показал красные карточки главному тренеру ростовчан Карпину и одному из его помощников Виктору Онопко перед началом серии 11-метровых ударов. Они оба высказывали претензии арбитру.

— Будете ли обращаться в ЭСК по удалению Карпина?

— Давайте мы пересмотрим всё, а потом на холодную голову примем решение, — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Ростов» прошёл в полуфинал Пути регионов. Южане выиграли серию пенальти со счётом 7:6. При этом в основное время матча команды не смогли поразить ворота.

Материалы по теме
Валерий Карпин: спросите у судьи, за что меня удалили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android