Спортдиректор «Ростова» ответил, будет ли клуб обращаться в ЭСК из-за удаления Карпина

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос, будет ли клуб обращаться в ЭСК из-за удаления главного тренера Валерия Карпина перед серией послематчевых пенальти в игре второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Химками». В качестве главного арбитра игры выступал Алексей Сухой из Люберец. Он показал красные карточки главному тренеру ростовчан Карпину и одному из его помощников Виктору Онопко перед началом серии 11-метровых ударов. Они оба высказывали претензии арбитру.

— Будете ли обращаться в ЭСК по удалению Карпина?

— Давайте мы пересмотрим всё, а потом на холодную голову примем решение, — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Ростов» прошёл в полуфинал Пути регионов. Южане выиграли серию пенальти со счётом 7:6. При этом в основное время матча команды не смогли поразить ворота.