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Игрок «Спартака» Дуарте назвал самое впечатляющее место в Москве

Игрок «Спартака» Дуарте назвал самое впечатляющее место в Москве
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Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте поделился своими впечатлениями о жизни в столице России.

«Главное впечатление — это Красная площадь. Особенно зимой, когда всё украшено к новогодним праздникам. А тем друзьям, которые захотят сюда приехать, я просто посоветую взять обзорную экскурсию, чтобы не пропустить ничего интересного», — приводит слова Дуарте Legalbet.

Напомним, защитник перебрался из парагвайского «Серро Портеньо» в московский «Спартак» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость парагвайца в € 3,5 млн.

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