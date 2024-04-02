«Ювентус» — «Лацио»: Влахович забил на 64-й минуте матча
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В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Кубка Италии между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио». Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче — 2:0.
Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Кьеза – 50' 2:0 Влахович – 64'
На 64-й минуте Влахович чуть правее центра на подступах к штрафной получил пас, переиграл Казале и пробил с левой ноги точно в дальний нижний угол.
Напомним, последний раз команды встречались между собой 30 марта 2024 года в рамках матча 30-го тура Серии А, в котором римляне одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время матча забил защитник «Лацио» Адам Марушич с передачи полузащитника Маттео Гендузи.
Полная трансляция матчей Кубка Италии доступна в Okko.
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