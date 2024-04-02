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Вратарь «Ростова» Медведев рассказал, как готовился к серии пенальти с «Химками»

Вратарь «Ростова» Медведев рассказал, как готовился к серии пенальти с «Химками»
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев рассказал о своей подготовке перед серией пенальти в матче с «Химками» (0:0, по пен. 7:6) в рамках 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

«Подошёл к Витальевичу перед серией пенальти. Сказал, как действовать, и на этом всё. Перед матчем чуть-чуть был разбор пенальтистов. Что касается бутылочки, к помощи которой я не стал прибегать, то мне как-то проще без неё. Хотя смотреть там было нечего. Некоторых игроков, при всём уважении, я не знал. Так получилось, что все бившие с правой ноги у них били в левый. А те, кто с левой — наоборот.

— Всё равно показывал некоторым бутылочку.
— Чтобы затряслись немножко. Одному показал — он в штангу ударил. Мандрагон подъехал, и всё», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Валентина Дремова.

Турнирная сетка Кубка России
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