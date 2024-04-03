«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче 31-го тура АПЛ
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Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Олимпийский» (Лондон, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Джон Брукс. Матч закончился со счётом 1:1.
Англия - Премьер-лига . 31-й тур
02 апреля 2024, вторник. 22:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 5' 1:1 Зума – 19'
На пятой минуте матча гол забил нападающий «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон. Ему ассистировал Тимо Вернер. На 19-й минуте счёт сравнял защитник хозяев Курт Зума. Ему ассистировал нападающий Джаррод Боуэн.
«Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков за 31 матч. «Тоттенхэм» находится на пятом месте, заработав 57 очков за 30 встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», который после 29 сыгранных матчей имеет в своём активе 67 очков.
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