«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче 31-го тура АПЛ

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Олимпийский» (Лондон, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Джон Брукс. Матч закончился со счётом 1:1.

На пятой минуте матча гол забил нападающий «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон. Ему ассистировал Тимо Вернер. На 19-й минуте счёт сравнял защитник хозяев Курт Зума. Ему ассистировал нападающий Джаррод Боуэн.

«Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков за 31 матч. «Тоттенхэм» находится на пятом месте, заработав 57 очков за 30 встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», который после 29 сыгранных матчей имеет в своём активе 67 очков.